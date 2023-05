SUP: vale la pena comprare una tavola più costosa?

Parola di esperto: si, le tavole da paddle più costose valgono la pena, ma solo fino a un certo punto.

Vediamo qual’è.

È vero, le migliori tavole da Stand Up Paddle gonfiabili sono normalmente più costose è sono dotate di un numero maggiore di accessori inclusi.

La qualità dei materiali è superiore, quindi hanno una qualità costruttiva complessivamente migliore, un design spesso più elegante, una maggiore rigidità e durata.

Con la crescente popolarità del paddleboarding e la presenza di così tante marche e tavole tra cui scegliere, la gamma di prezzi di questi prodotti si è ampliata parecchio.

Quanto è giusto spendere per un SUP

Conviene spendere tanto per un SUP?

Quanto puoi aspettarti di pagare in più per una tavola da paddlesurf?

C'è una domanda che sorge sempre quando si parla di SUP, ed è la seguente: “le tavole da SUP più costose valgono la pena?

In questo articolo voglio rispondere a questa domanda, in modo che tu possa decidere da solo se e quanto valga la pena pagare un prezzo più alto.

Le tavole da paddle più costose sono migliori delle alternative più economiche?

Se fai questa domanda a un qualunque istruttore ti confermerà che sì: le tavole da Stand Up Paddle più costose sono mediamente molto migliori delle alternative più economiche.

Ma cosa rende esattamente una tavola da paddle più costosa?

Una cosa che sicuramente fa aumentare il prezzo è la qualità della tavola. I modelli più economici sono solitamente realizzati con materiali meno duraturi e offrono una qualità costruttiva inferiore.

Sono meno rigidi, il che significa che sono meno reattivi quando si pagaia e più difficili da gestire sull'acqua, poiché non sono altrettanto stabili.

A seguire, faremo un'analisi profonda e vedremo quali sono le caratteristiche che offrono le tavole più costose.

5 casi in cui le tavole da paddle più costose offrono di più

1. Attrezzatura inclusa

Più una tavola da paddle è costosa, migliore sarà l'attrezzatura inclusa.

Nella maggior parte dei casi, quando si acquista un modello di fascia alta, si riceve in omaggio una pagaia leggera (magari in carbonio), un leash, uno zaino comodo e di alta qualità e altra attrezzatura aggiuntiva.

I modelli economici in genere sono dotati di poca o nessuna attrezzatura in dotazione, quindi questo è un settore in cui i soldi in più possono davvero avere senso.

In certi casi, neanche è inclusa la pagaia.

2. Durata

Come la rigidità, anche la durata dipende in larga misura dalla qualità della costruzione e dai materiali.

Le tavole da paddle più costose sono realizzate con plastiche e materiali di qualità superiore che non si rompono così velocemente.

Come già detto, i SUP economici sono spesso dotati di parti e cuciture di qualità inferiore. Addirittura lo zaino in cui viene trasportato può essere di bassa qualità.

3. Design

Non è certo una regola che le tavole da paddle più costose siano più belle.

Tuttavia, di solito hanno un design più creativo, con stampe più belle sul deck pad.

Spesso anche gli anelli di sicurezza sono più “pensati” in modo si adattino allo schema di colori generale della tavola da paddlesurf.

I modelli economici hanno in genere un design semplice e una stampa più economica che non ha lo stesso aspetto.

4. Rigidità

In genere, le tavole da paddle più costose sono più rigide.

Questo è fondamentale.

Proprio come la qualità costruttiva complessiva di un SUP, la rigidità dipende dai materiali e dal design della tavola.

La rigidità è un fattore importante per le prestazioni complessive di un SUP, quindi non sottovalutarla.

Chi fa SUP a livello agonistico usa tavole estremamente rigide.

5. Qualità costruttiva

Più un SUP è costoso, maggiore è la qualità generale della costruzione e migliore sarà il design del prodotto.

Le tavole da paddle più economiche presentano materiali di qualità inferiore. Il tappetino dove stiamo in piedi, le protezioni, le giunture e altri elementi simili sono in genere realizzati con materiali economici che non durano quanto i materiali utilizzati per i modelli più costosi.

Come per l'attrezzatura in dotazione, queste parti di una tavola da SUP più economica mostrano molti segni di materiali e design generale di bassa qualità.

Quanto costano le tavole da paddle più costose e quelle più economiche?

In genere, è possibile acquistare una tavola da SUP economica per circa 300 euro. I modelli più costosi costano in genere più di 500 euro e, a seconda di ciò che si desidera esattamente, il prezzo di un SUP aumenta ulteriormente.

Nella maggior parte dei casi, basta spendere anche solo 100 euro in più per mettere le mani su una tavola di qualità migliore, che dura più a lungo e offre caratteristiche migliori.

Come si può vedere, quando si parla di tavole da SUP, ci sono molte ragioni per cui spendere di più quando si acquista una tavola ha senso.

Conclusioni

Vale la pena spendere di più per una tavola da paddle di qualità superiore?

Se volevi avere un'idea generale delle caratteristiche che offrono le tavole da paddle più costose, questo è un po' tutto quello che dovevi sapere.

Ci sono molti motivi per cui ha senso fare un investimento in una tavola da paddle di fascia alta invece di acquistare qualcosa di economico per convenienza.

Non importa se sei alla ricerca di attrezzature incluse, design o rigidità: spendere un po' di più ti aiuterà a mettere le mani su un modello migliore. Chiediti solo se ti serve davvero.

Tuttavia, c'è un limite. Certo, alcuni marchi offrono le loro tavole a partire da 1.000 euro. Ne vale la pena?

Attento: a meno che tu non sia un professionista, scoprirai che aggiungere di altri soldi, dopo aver investito già qualcosa come 500 euro, non ti aiuterà a trovare una tavola troppo migliore in nessuno dei campi che ho descritto sopra.

Verdetto finale

Nel complesso, si può affermare che spendere di più per un SUP di qualità superiore ne vale la pena. Tuttavia, c'è un limite quando spendere di più non aggiunge molto valore, soprattutto se non hai ancora esigenze specifiche.

Se prevedi di utilizzare la tuo nuova tavola solo su acque calme e per brevi uscite in barca, non è necessario spendere troppo. Semplicemente non hai bisogno del TOP dell'attrezzatura o della rigidità. Preoccupati piuttosto di procurarti una tavola della tua misura.

Se vuoi avere un'idea più precisa di ciò che si può acquistare sul mercato attuale, visita i siti web dei produttori più popolari con le idee chiare circa quello che ti serve, poi fatti la tua idea.