Nuoto artistico | Le ragazze del Doria Nuoto al Campionato Interregionale Nord di Verona

Fine settimana di gare per le atlete del Doria Nuoto impegnate sabato 7 e domenica 8 marzo a Verona nel Campionato interregionale nord di nuoto artistico riservato alla categoria Ragazze. La manifestazione si è svolta nella piscina del Centro Federale “Alberto Castagnetti”, uno degli impianti di riferimento della disciplina a livello nazionale.

Ad aprire il programma del club ligure, nel pomeriggio di sabato, è stato il trio composto da Letizia Dall’O, Viola Gattuso e Beatrice Illiano, tutte al terzo anno della categoria Ragazze. Dopo una prima esecuzione che ha consentito loro di accedere alla finale con il settimo punteggio, le tre atlete sono riuscite a migliorarsi nella seconda prova, chiudendo la gara al sesto posto complessivo.

La giornata di domenica si è invece aperta con le prove dei doppi. Buona la prestazione della coppia formata da Anita Bassani e Carlotta Varaldo, entrambe al primo anno di categoria, che hanno concluso la gara in tredicesima posizione dopo una prova giudicata solida. In acqua anche Maddalena Attolini e Marialaura Grappiolo, anch’esse al primo anno tra le Ragazze: alcuni errori tecnici hanno però condizionato il risultato finale.

Poco dopo è stato il turno dell’esercizio di squadra, che ha visto impegnate Maddalena Attolini, Anita Bassani, Emmaluna Capelli, Letizia Dall’O, Viola Gattuso, Beatrice Illiano, Matilde Orso e Carlotta Varaldo. Nonostante un’imprecisione nella fase di spinta iniziale, il gruppo ha portato in vasca un esercizio energico e determinato, chiudendo al tredicesimo posto su 28 squadre partecipanti.

Il bilancio della trasferta veronese lascia indicazioni utili in vista dei prossimi appuntamenti stagionali, con le atlete del Doria Nuoto che tornano a casa con esperienza e spunti su cui lavorare nelle prossime settimane di preparazione.