Vela | Ilca, Varazze ha ospitato il primo trofeo Berto Carattino

Nel fine settimana del 7 e 8 marzo 2026, nelle acque di Varazze, si è disputato il primo Trofeo classe ILCA dedicato al mitico Berto Carattino, organizzato dal Varazze Club Nautico insieme alla Lega Navale Italiana Sezione di Savona e al Club Nautico Celle.

«Nessuno di noi può dimenticare Berto, pilastro portante e storico socio del circolo – hanno dichiarato i responsabili del Varazze Club Nautico –. Sarebbe stato sicuramente felice di vedere questo fine settimana di regate, durante il quale si sono sfidate ben 46 imbarcazioni della classe ILCA».

Nella prima giornata il Comitato di Regata, presieduto da Andrea Olivi, è riuscito a portare a termine tre splendide prove. Più complessa la situazione nella giornata di domenica, quando le condizioni meteo hanno reso il lavoro più impegnativo; nonostante ciò, l’esperto comitato è riuscito comunque a far disputare altre due prove di buon livello.

Il fine settimana si è quindi concluso con cinque prove complessive, che hanno determinato la classifica finale.

Nella classe ILCA 4 successo per Alessia Sciutto del Circolo Nautico Albenga, davanti ad Anna Maria Volpi della Lega Navale Italiana Sezione di Santa Margherita Ligure e a Edoardo Moscatelli dello Yacht Club Italiano.

Nella classe ILCA 6 vittoria per Edoardo Volante del Varazze Club Nautico, seguito da Pietro Pellegrino dello Yacht Club Italiano e da Marta Sciutto del Circolo Nautico Albenga.

Nella classe ILCA 7, infine, primo posto per Dario Deambrogio, ancora portacolori del Varazze Club Nautico, davanti a Dario Burlando dello Yacht Club Italiano e a Thomas Guaitolin, anche lui dello Yacht Club Italiano.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla famiglia di Berto, da sempre vicina al circolo e pronta a sostenerne le iniziative, alla Protezione Civile di Varazze per la preziosa assistenza in mare e a tutti i circoli velici che hanno contribuito all’ottima organizzazione di questo primo trofeo dedicato a un grande sportivo e a un caro amico.