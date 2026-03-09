Vela | Campionato Intercircoli, vento incerto ma altre tre regate in archivio nel secondo weekend

Il secondo week end di regate del 35° Campionato Intercircoli ha registrato, di nuovo, incertezza e variabilità del vento. Anche in questo caso il Comitato di Regata (presieduto da Stefano Carattino) è riuscito a portare a casa altre tre prove, portando a sei le regate disputate nell'arco degli ultimi due fine settimana.



Nella classe Regata Crociera indiscusso primato dell'X35 ImXtinente di Adelio Frixione (Yacht Club Italiano), con due primi e un secondo posto. Il Gran Crociera ha completato a fatica le tre prove, con l’Elan 340 Dea Gitana di Guido Arnone e Dino Tosi (ASDPN DIP. ENEL) sempre in testa alla classifica. Combattutissima la classifica della “Metrica FIV (ORC light”), con tre barche vicinissime: primo l’Ufo 28 Auffa di Matteo Bevilacqua (CN Il Pontile), seguito a un solo punto dai l J24 Miolo do Pan di Paolo Boero (LNI Genova Sestri Ponente) e Be Quiet di Rolando Ballero (LNI Genova Centro).



Per quanto riguarda la classe metrica (che include, per motivi tecnici, anche le barche iscritte in ORC Light), Be Quiet di Rolando Ballero (LNI Genova Centro) è primo nella categoria con Lunghezza Fuori Tutto – LFT- sotto gli 8 metri. Mantengono la prima posizione anche il Comet 850 My Dream di Pietro Conti (LNI Genova Sestri Ponente) in 8-10 metri, e Tittimea di Stefano Mazzarino (ASD Il Pontile) nel raggruppamento con LFT superiore ai 10. Nella classe monotipo Mini 6.50, si consolida la leadership di Tropic Banana di Andrea Perotto (CNMGA).



La Regione Liguria e il Comune di Genova sono al fianco del Campionato Intercircoli, supportato dal Charity Sponsor AIL – Associazione Italiana contro la Leucemia Genova-Savona-Imperia. L’evento riceve inoltre il sostegno di Assonautica Genova, Cantiere Mostes, Gruppo GE (concessionaria KIA) e Sestricar, ai quali si aggiungono nuove partnership come Phase S.p.a. e Grandi Navi Veloci (GNV).