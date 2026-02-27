Doria Nuoto 2000 Loano | Cominato trascina ai Regionali Assoluti, per lui una doppia medaglia d'argento

Nel weekend appena trascorso si è svolto il Campionato Regionale Assoluto, che ha visto scendere in vasca tre atleti con la cuffia del Doria Nuoto 2000 Loano.

Protagonista assoluto Alessandro Cominato, che ha aperto il programma del sabato con i 200 stile libero chiusi in 1’55”35, per poi affrontare gli 800 stile libero in 8’10”92, gara che gli è valsa la medaglia d’argento. Domenica è tornato in acqua nei 400 stile libero, fermando il cronometro a 3’59”74 e sfiorando il terzo gradino del podio. In serata ha completato il suo eccellente fine settimana con i 1500 stile libero, chiusi in 15’35”59, conquistando nuovamente la medaglia d’argento. Per lui un weekend impeccabile, caratterizzato esclusivamente da personal best, gare gestite con grande maturità e piena soddisfazione sul piano cronometrico.

Insieme a lui ha gareggiato anche Edoardo Bottino (classe 2010), che sabato ha mancato per pochi decimi il tempo limite per la qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili. Restano comunque molto positivi i riscontri ottenuti nelle gare a rana e i buoni piazzamenti nei 200 misti, a conferma di una crescita costante.

A completare il gruppo Martina Guarisco, che nei 50 stile libero ha riconfermato il proprio primato personale stagionale, dimostrando solidità e continuità di rendimento.

Nonostante il numero contenuto di atleti in gara, il Doria Nuoto 2000 Loano ha chiuso il weekend con un eccellente ottavo posto nella classifica generale su 15 società partecipanti: un risultato di grande valore che certifica la qualità delle prestazioni offerte in vasca.