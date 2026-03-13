Doria Nuoto 2000 Loano sugli scudi: 13 medaglie ai Regionali e tre pass per i Campionati Italiani di Riccione

Durante lo scorso week end si è svolto il Campionato Regionale Giovanile di nuoto nella cornice della piscina della Sciorba, dove gli atleti tesserati per il Doria Nuoto 2000 Loano hanno conquistato un bottino straordinario: ben 13 medaglie complessive.

Oltre ai podi, la società può festeggiare anche per i pass ottenuti per i Campionati Italiani Giovanili, in programma a inizio aprile a Riccione.

A guidare la squadra è stato Alessandro Cominato, categoria Cadetti, protagonista di una prestazione di altissimo livello: oro negli 800 stile libero, argento nei 400 e nei 1500 stile libero e bronzo nei 200 stile libero. Un risultato che lo conferma punto di riferimento per i compagni di squadra, che, spronati e incoraggiati, sono scesi in vasca ottenendo diversi migliori personali stagionali e assoluti.

Insieme a lui volerà a Riccione Edoardo Bottino, autore di una prova eccellente: ha centrato il tempo limite nei 100 rana, gara in cui ha conquistato il terzo posto, mentre nei 50 rana ha scalato le graduatorie nazionali chiudendo al secondo posto. Bottino si è inoltre laureato campione regionale nei 200 e nei 400 misti nella categoria Ragazzi (nati nel 2010).

A completare il terzetto qualificato per i Criteria c’è Ettore Durante, che ha staccato il pass nei 400 stile libero salendo sul secondo gradino del podio. Nella stessa giornata ha conquistato anche il terzo posto nei 100 farfalla. La sua domenica si è chiusa con una gara straordinaria nei 1500 stile libero, dove ha vinto la medaglia d’oro facendo registrare anche un tempo di rilievo nazionale.

Per il settore maschile è salito sul podio anche Artur Verdes, terzo nei 100 rana tra gli Juniores 2008, con il suo miglior tempo stagionale.

Nel settore femminile si è distinta Chiara Guarisco, che ha conquistato il secondo posto nei 1500 stile libero nella categoria Cadette.

Accanto ai medagliati hanno ben figurato anche gli altri atleti della squadra: Isli Pisha nei 50 farfalla, Francesco Vigolungo nei 100 dorso e 50 rana, Daniele Moruzzi nei 200 farfalla, 800 e 1500 stile libero, Martina Guarisco nei 50 stile libero, Shi Man Xu nei 100 rana ed Enea Riolfo nei 50 rana.

Un fine settimana ricco di soddisfazioni che conferma la crescita e l’ottimo lavoro svolto dal gruppo Doria Nuoto 2000 Loano, pronto ora a mettersi in mostra anche sul palcoscenico nazionale di Riccione.