Nuoto Artistico | Campionati Regionali: pioggia di podi a Voltri per il Doria Nuoto Loano

Si è svolta il 22 febbraio a Genova Voltri la manifestazione regionale di nuoto artistico dedicata alle categorie Ragazze, Junior, Senior e Assoluti. La Doria Nuoto Loano ha preso parte all’evento con le proprie atlete, ottenendo podi e buoni piazzamenti in diverse specialità.



Categoria Ragazze

Nel singolo, Giulia Manni ha presentato il suo esercizio conquistando il secondo posto con il punteggio di 70.100.

Nel doppio, buona la prova di Maddalena Attolini e Maria Laura Grappiolo che, alla loro prima esperienza insieme, hanno totalizzato 58.366.

Nella categoria Assoluta, pur essendo entrambe classe 2013 e confrontandosi con atlete più grandi ed esperte, Varaldo e Bassani hanno ottenuto un ottimo 59.900, mettendo in mostra determinazione e talento.

Grande risultato anche per il trio composto da Viola Gattuso, Beatrice Illiano e Letizia Dall’O, che ha conquistato il primo posto con 61.700, replicando il successo anche nella prova di squadra, salita anch’essa sul gradino più alto del podio.



Categoria Junior

Tra le Junior, Maya Ordine si conferma singolista di riferimento per la società: con il nuovo esercizio sulle note di “Hallelujah” ha conquistato il primo posto grazie a un’interpretazione elegante e matura, ottenendo il punteggio di 72.933.

Ottima anche la prestazione nel doppio Junior di Ghigliazza e Mino che, alla loro prima esperienza insieme, hanno centrato il primo posto con 67.367.

Nella categoria Assoluta, infine, il duo formato da Delitala (classe 2006) e Marino (classe 2008) ha conquistato il primo posto con il punteggio di 66.267, confermando l’elevato livello tecnico della coppia.

Una giornata ricca di soddisfazioni per la Doria Nuoto Loano, che torna a casa con risultati importanti e segnali molto positivi in vista del proseguo della stagione.

Della squadra hanno fatto parte anche: Viola Gattuso, Beatrice Illiano, Letizia Dall’O, Matilde Orso, Anita Bassani, Carlotta Varaldo, Emma Luna Capelli, Maddalena Attolini, Maria Laura Grappiolo, Giada Roccatagliata e Anita Falletta.