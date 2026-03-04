Doria Nuoto 2000 | I giovani atleti loanesi brillano nella seconda prova propaganda di Imperia

Sabato 28 febbraio si è disputata nella piscina di Imperia la seconda prova propaganda di nuoto.

I giovani atleti del Doria Nuoto 2000 si sono messi alla prova in due gare dimostrando un’ottima crescita sia a livello tecnico che personale, sconfiggendo ansie e paure dettate dalla loro inesperienza vista la loro giovane età.



Hanno gareggiato per i colori loanesi, sia nei 50 metri dorso che nei 25 metri stile libero: Marta Biondi, Chiara Romano, Diana Pesce, Teresa Massaferro, Iris Gattuso, Gabriele Pallavidino, Gabriele Ionescu, Gregorio Codias e Emanuele Pulici.

Con grande soddisfazione dell’allenatrice Fabiana Velizzone, si torna ora in vasca a preparare i prossimi appuntamenti.

In concomitanza, si è svolta la sesta prova degli Esordienti A e B, che ha portato anch’essa ottimi risultati cronometrici per tutti i ragazzi scesi in vasca:



Categoria Esordienti B

Arianna Cuza, Margherita Baldi, Carola Novello e Edoardo Garziano.



Categoria Esordienti A

Bianca Tonon, Sebastiano Bottino, Alberto Leone Muzza e Hyeonsu Frumento.