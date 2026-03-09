Nuoto Artistico | Dominio Rari Nantes Savona, lo scudetto Juniores è biancorosso

Prestigioso successo per la Banco BPM Rari Nantes Savona che conquista il titolo di campione d’Italia al Campionato Italiano Juniores Invernale di nuoto artistico, concluso ieri al Centro Federale Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia, a Ostia. La formazione biancorossa ha dominato la classifica di società chiudendo al primo posto con 875 punti, davanti alle Fiamme Oro (587,50) e all’Aurelia Nuoto (494).

La squadra savonese è stata protagonista in diverse finali della manifestazione. Nel duo femminile è arrivata la vittoria di Sarah Maria Rizea e Flaminia Vernice (Fiamme Oro / Rari Nantes Savona) con 276.9938 punti. Successo anche nel duo misto grazie a Gabriele Minak e Ginevra Marchetti, primi con 235.8242 punti, mentre la Rari ha conquistato la medaglia d’oro anche nella prova a squadre con il punteggio di 222.9543.

Ottimi risultati anche nelle prove individuali. Nel solo femminile la vittoria è andata a Giulia Ottonello con 265.5238 punti, seguita dalla compagna di squadra Ginevra Marchetti, seconda con 262.7439, mentre Flaminia Vernice ha chiuso al terzo posto con 255.1500. Nel solo maschile terza posizione per Gabriele Minak con 229.0576 punti, mentre negli obbligatori Flaminia Vernice ha conquistato il terzo posto.

Il titolo tricolore è stato conquistato da una squadra composta da Gabriele Minak, Ginevra Marchetti, Alice Tissone, Alessandro Lucci, Melissa Polidoro Baglione, Martina Perata, Alice Maddalena, Sofia Lucci, Giorgia Pirola, Giulia Ottonello, Carlotta Cossu, Isabel Iaccarino, Costanza Giannelli, Ilaria Prinetto, Melissa Battaglia e Alessia Mustaccioli.

Per la classifica finale la Rari ha potuto contare anche sui punteggi del doppio Rizea-Vernice e del singolo di Flaminia Vernice. La squadra savonese è stata guidata a bordo vasca dalle allenatrici Federica Sala e Maryna Krykunova, protagoniste insieme agli atleti di uno straordinario successo che conferma il club ligure ai vertici del nuoto artistico giovanile italiano.