Calcio, il Pietra guarda già alla prossima stagione e conferma "Gimmy" Insolito: "Leader tecnico, emotivo e carismatico"

Dopo una stagione trionfale valsa il ritorno in Eccellenza e culminata con il titolo regionale di Promozione, il Pietra Ligure guarda già alla prossima annata e blinda uno dei suoi gioielli. Gianmarco Insolito proseguirà infatti la sua avventura in biancoceleste, pochi minuti fa il club ha ufficializzato l'accordo con l'attaccante classe '99:

"L'A.S.D. Pietra Ligure 1956 è lieta di comunicare che proseguirà il rapporto sportivo con il calciatore Gianmarco Insolito nella stagione 2023/2024 - si legge sui profili social della società pietrese - Gimmy, vero e proprio simbolo biancoceleste nelle ultime due stagioni impreziosite da 50 gol, si appresta ad iniziare la terza stagione consecutiva in maglia pietrese con cui ha saputo diventare leader tecnico, emotivo e carismatico per l'ambiente e tutti i suoi compagni. A lui un sincero augurio per il futuro e un 'grazie di tutto' che non sa per niente di addio".