Domenica 4 giugno una giornata di sport a 360 gradi a Spotorno: dal mondiale Mtb ai riconoscimenti per gli sportivi spotornesi

Spotorno sarà il protagonista di due grandi eventi sportivi il prossimo 4 giugno.

La cittadina rivierasca ospiterà la tappa dell'UCI Marathon World Cup di mountain bike con partenza e arrivo a Finalborgo percorrendo un anello da 100km che include i sentieri curati meticolosamente per l’occasione grazie alla collaborazione tra l'Asd Spotorno Outdoor e il consorzio FOR, tra i quali l’iconica e bellissima discesa del Monte Mao, conosciuta come "Mao Crest".

I passaggi lungo i sentieri spotornesi sono attesi tra le 10 e le 16 di domenica. Per gli appassionati il consiglio è quello di raggiungere il punto spettatori della colla del Trevo prima delle 9.30 avendo cura di non sostare lungo il tracciato e seguendo le indicazioni dei numerosi addetti che saranno impegnati sul percorso.

Spotorno ospiterà inoltre la "Giornata Nazionale dello Sport" organizzata in collaborazione con il CONI provinciale durante la quale dimostrazioni delle numerose discipline sportive: al mattino, presso la rotonda Ferrer, nuovo solito appuntamento con la "Domenica Sportiva" con ginnastica funzionale e zumba dalle 9 alle 11; al pomeriggio, presso l'impianto sportivo del Parco Monticello, dalle 15 alle 18 ci saranno esibizioni di varie discipline sportive tra cui tennis, calisthenics e judo. Sarà anche possibile visitare in anteprima il nuovo palazzetto delle arti marziali e gli spogliatoi.

Durante la giornata, l'Amministrazione Comunale e il CONI provinciale consegneranno riconoscimenti ad atleti, tecnici e associazioni sportive di Spotorno che si sono particolarmente distinti recentemente. Verranno premiate: le società Spotornese Calcio, per i risultati conseguiti, e Judo Spotorno per i 50 anni di attività sul territorio; i tecnici Emanuele Sbravati, assistente allenatore della nazionale italiana femminile di beach volley che ha ottenuto 2 medaglie di bronzo internazionali al Beach Pro Tour di Giardini Naxos e Ciró Marina e un quarto posto al mondiale U19 maschile di beach volley ad Izmir, e Jacopo Sbravati, tecnico dell'Under14 del Genoa che con la sua squadra ha ottenuto la prima storica vittoria di categoria al "Memorial Carlo Pizzorno" di Cairo; le atlete della Asd Ginnastica Libera Spotorno Teresa Passalacqua, Stella Yatskanych e Margherita Canzilla; il campione europeo a squadre canna da Riva Matteo Antonio Marullo della LNI; infine Marco Zunino per la sua importante carriera da judoca.

"Ringraziamo il CONI Provinciale nella persona del delegato provinciale Roberto Pizzorno e del delegato per il Golfo dell’Isola, Giambattista Magaraggia per aver scelto Spotorno come evento al quale presenziare all’interno dell’ampia rosa di eventi in tutta la provincia - afferma il sindaco, Mattia Fiorini - Riteniamo sia un’ottima occasione poter celebrare la Giornata Nazionale dello Sport potendo ospitare un evento importante come una tappa del campionato mondiale di MTB UCI Marathon, celebrare gli sportivi e le associazioni sportive e inaugurare un nuovo impianto sportivo, segno del grande impegno e attenzione che la nostra Amministrazione, attraverso l’assessore Cristiana Sechi il Consigliere delegato allo Sport Simone Pastorino dedica all’universo sportivo così importante per tutti ma soprattutto per i nostri ragazzi".

Aggiunge l’assessore al Turismo, Cristiana Sechi: "Una giornata di festa che fa conoscere e promuove le nostre innumerevoli attività sportive. Ringrazio il CONI per averci scelto tra le tante cittadine della provincia. Un riconoscimento che premia l’importante lavoro che stiamo portando avanti di promozione del territorio attraverso lo sport, ne sono un esempio la Swimtheisland, gara internazionale di nuoto in acque libere e la Golden Trail World Series della Salomon, finale mondiale di trail che ospiterà il Golfo dell'Isola dal 19 al 22 ottobre".

"Ritengo molto significativo che il CONI della sezione di Savona abbia scelto Spotorno come sede della celebrazione di questo importante evento. È un segnale molto chiaro e positivo che gratifica tutti noi, amministrazione, associazioni sportive e sportivi in genere del nostro territorio" conclude il consigliere delegato allo Sport, Simone Pastorino.