Calcio, Vado. Il nome più caldo per la panchina è quello del calabrese Renato Mancini

Un nuovo profilo è emerso nelle ultimissime ore per la panchina del Vado, di fatto vacante dopo l'annunciata separazione con mister Marco Didu.

Stanno arrivando infatti conferme sul possibile approdo al Chittolina di Renato Mancini, tecnico nativo di Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro.

Mancini ha sempre allenato in Calabria e arriva dall'ottima stagione disputata con i colori del Locri (in precedenza Sambiase, Sersale, Capo Rizzuto e Acri) culminata con il secondo posto in classifica alle spalle di una big come il Catania e con la finale playoff persa contro il Trapani.

Un tecnico capace di abbinare risultati e buon gioco (basato sul 4-3-3) nell'ultimo campionato, proseguendo sull'ipotetica traccia lasciata dallo stesso Didu.