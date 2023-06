Calciomercato. Il Borgio Verezzi si regala Carparelli: "Desideravo una squadra che avesse voglia di avermi con sè. Il passato? Ringrazio solo i miei ex compagni"

Il futuro di Marco Carparelli è stato in questi giorni uno degli argomenti più chiacchierati da parte degli addetti ai lavori del calcio dilettantistico.

Più di una società si è fatta avanti per l'ormai ex centravanti del Soccer Borghetto e a spuntarla alla fine è stato il Borgio Verezzi .

Dopo l'esperienza comune nelle fila del Millesimo e del Pietra Ligure , il bomber numero sette avrà quindi modo di scendere nuovamente in campo al fianco dei due tecnici Fabio Coriale e Fabio Vaccari .

"Sono felice di essere approdato al Borgio Verezzi - esordisce il bomber - seppur resti l'amarezza per come si è conclusa la mia esperienza con il Soccer Borghetto.

Sono loanese e tutta Loano sapeva che non sarei più rientrato nei piani dopo la fusione. La gente parla e mi veniva a riferire le cose. Ora sono contento, ho tolto loro anche il peso di dovermi affrontare.

Questo ormai è un capitolo chiuso, ora il mio obiettivo è portare il Borgio Verezzi in Promozione.

Perchè ho scelto i colori rossoblu? Perchè sentivo il bisogno di ritrovare una società vogliosa di avere Carparelli tra le proprie fila. Ritrovare i mister Cordiale e Vaccari mi ha fatto davvero piacere e dal primo giorno di preparazione darò sempre il massimo per aiutare la squadra, i compagni, dentro e fuori dal campo come ho sempre fatto".

L'arrivo di Carparelli rende concreto l'intendimento della società borgese, pronta a puntare a un campionato di Prima Categoria sicuramente d'alta fascia, ma l'impegno di "Carpa" non si limiterà alla sola Prima Squadra.

"Darò una mano anche all'interno del Settore Giovanile come consulente. Sarà una soddisfazione in più aiutare il Borgio Verezzi anche in questo contesto".