Calcio, Savona. Massimo Cittadino torna sotto la Torretta: "Presto una conferenza stampa. Bacigalupo un museo, ha poco senso investirci"

Una conferenza stampa a Savona da organizzare entro il 10 giugno per fare il punto su quello che succederà nella prossima stagione calcistica dopo un'annata ricca di difficoltà con diverse contestazioni e polemiche.

Il presidente del Savona Fbc Massimo Cittadino incontrerà gli organi di stampa probabilmente la prossima settimana.

Nel frattempo abbiamo provato a fare il quadro della situazione intorno alla compagine biancoblù e a possibili contatti con altre società per iscriversi ad un campionato di categoria superiore rispetto all'attuale Prima Categoria. Non sono mancate inoltre le stoccate all'amministrazione Russo.

"Farò in modo che tutti gli organi di stampa possano prendere consapevolezza delle nostre determinazioni - dice Cittadino - Ho preso contatti con società di categoria superiore e parleremo anche di questo. Sono in contatto con un direttore sportivo per verificare la possibilità del rilancio della società e della squadra. Tutto è anche contestualizzato in relazione alle istituzioni presenti a Savona e ad una ponderazione delle stesse se sono sensibili all'aspetto calcio. Gli investimenti vanno contestualizzati anche all'ambiente e non mi riferisco ai tifosi, ma all'amministrazione".

La società con a capo l'avvocato calabrese non ha partecipato alla manifestazione d'interesse per la gestione dello stadio Bacigalupo. Lasciando spazio al Priamar e all'Asd Città di Savona e il Rugby Savona con l'Asd Amatori Calcio Savona (Veloce)

"Non lo abbiamo ritenuto entusiasmante, non avevamo interesse. Il problema di dove giocare è relativo, investire in uno stadio fatiscente, con agibili solo pochi posti, non ci allettava come proposta - ha continuato Cittadino - O Savona o vicino Savona una soluzione si trova. Non ci preoccupa questo".

Le interlocuzioni con il neonato Città di Savona del presidente Angelo Benucci ci sono state ma senza un effettivo riscontro.

"Ci hanno contattato tramite un avvocato però noi non abbiamo dato esito a questo imput" specifica il numero uno biancoblù.

A breve quindi si dovrebbe decidere il futuro della società.