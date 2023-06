Il comunicato:

L'U.S. Rocchettese 1972 comunica ufficialmente di essersi aggiudicata le prestazioni di Giorgio Venturino, classe 03, in arrivo in prestito dalla Cairese, la quale ringraziamo per la preziosa collaborazione rimasta invariata in tutti questi anni. Il giovane giocatore andrà a rinforzare il reparto difensivo! Benvenuto Giorgio