Una Fiascolata contro la Sla: a Dego la decima edizione tra sport, natura e prelibatezze culinarie

Una semplice domanda pronunciata da una bambina, "Mamma, quando facciamo una fiascolata?", ha scatenato un'iniziativa straordinaria. Ciò che iniziò come un semplice errore nella pronuncia del nome della tradizionale Fiaccolata del 25 Aprile, si è trasformato in un percorso enogastronomico di beneficenza, coinvolgendo non solo l'intero paese ma anche le comunità circostanti.

Quando sono gli errori ad insegnare, ecco che la Fiascolata è diventata una tra le più emblematiche iniziative promosse da AISLA. Oggi, l’appuntamento di Dego rappresenta un connubio perfetto tra tradizione, enogastronomia e generosità, poiché l'obiettivo principale è quello di raccogliere fondi per sostenere importanti azioni concrete nei confronti della Comunità SLA.

L'evento, promosso da AISLA Savona-Imperia, è organizzato dalla neocostituita Fiascolata APS con il Patrocinio del Comune di Dego, della Provincia di Savona e della Regione Liguria in collaborazione con numerose realtà solidali del territorio. Quest’anno, la manifestazione si svolgerà nel fine settimana in cui - in Italia e nel mondo – saranno moltissime le iniziative portate avanti in occasione del Global Day che, il 21 giugno di ogni anno, vuole ricordarci la possibilità di abbattere tutte le barriere. Architettoniche ma soprattutto culturali.

Nell’anno in cui si celebrano i 40 anni di vita associativa per AISLA, anche la Fiascolata di Dego raggiunge un traguardo importante con la sua la 10° edizione! La macchina organizzativa è già partita, pronta ad animare le strade e i sentieri di Dego, in provincia di Savona, con una giornata intera dedicata al gusto, al divertimento e alla solidarietà.

A partire dalla mattina di domenica 18 giugno, i partecipanti avranno l'opportunità di vivere un'esperienza unica, immergendosi nella bellezza della natura e degustando autentiche prelibatezze locali, con l'obiettivo di sostenere le attività della sezione Savona-Imperia di AISLA nei suoi importanti progetti di assistenza domiciliare per le famiglie colpite dalla SLA nelle province liguri. I fondi raccolti durante la giornata, infatti, verranno destinati ad un anno di assistenza psicologica, pneumologia e nutrizionale. Grazie all’impegno di 450 volontari che, anche quest’anno, hanno dedicato diversi mesi all’allestimento, il territorio è stato preparato per essere altamente inclusivo e privo di barriere architettoniche. Durante la camminata, nessuno sarà lasciato indietro, preservando così la fedeltà ai principi che rappresentano lo spirito dell’evento.

La Fiascolata di Dego, quindi, è molto più di una semplice iniziativa. È simbolo di solidarietà, unione e amore per il territorio grazie all’entusiasmo e al coinvolgimento di tutti coloro che, ogni anno, rendono possibile la realizzazione.

"E’ sempre emozionante condividere l’entusiasmo delle Associazioni che collaborano con noi alla realizzazione di questo appuntamento. Siamo certi che questo traguardo, il decimo anno della Fiascolata, sarà l’occasione di mantenere le promesse fatte a coloro che più ne hanno bisogno! Ogni passo che compiamo insieme apre nuovi orizzonti" ha dichiarato Nada Grasso di AISLA Savona e Imperia.

Previsti 3 percorsi diversi dalla durata e complessità differente: l’Azzurro (4 + 1,5 km) rappresenta il simbolo dell’inclusività e si distingue per l'assenza di barriere architettoniche. È l'opzione ideale per coloro che desiderano fare una passeggiata tranquilla, ma è aperto anche a chi preferisce percorsi più vivaci. Il percorso Verde (14 + 1,5 km) combina salite e discese su asfalto e sterrato all'interno del bosco e offre un'esperienza stimolante nella magia della Natura. Il percorso Arancio (19 + 1,5 km) segue il tracciato degli altri portando poi alla collina di Dego.

Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 21:00 del 2 giugno fino al raggiungimento di 1500 posti (per le persone con disabilità non ci sono limiti di disponibilità). Per iscriversi è possibile visitare il sito http://www.fiascolata.it/iscriviti e, per ulteriori informazioni, contattare il numero 353 4378405 o scrivere a fiascolata.dego@gmail.com.