Calcio, Albenga. Stasera alle 20:00 il primo abbraccio ingauno alla nuova società

C'è grande curiosità in tutto l'ambiente ingauno per il primo approccio ufficiale della nuova società in vista del ritorno in Serie D dell' Albenga dopo 33 anni.

Non ci sarà solo il "nuovo" nome sociale, tornato "Unione Sportivo Albenga", ma anche la presentazione del nuovo organigramma: un passaggio basilare per iniziare a cementare il rapporto tra squadra e città.

Squadra che sarà allenata da Fabio Fossati, autore dei miracoli Borgorosso Arenzano e Albissola, con Francesco Virdis nuovo respponsabile del Settore Giovanile.

Sarà interessante capire anche se e come la Prima Squadra, chiamata a competere nel campionato interragionale, ha iniziato a prendere forma, in attesa del ritiro di Ormea a inizio agosto.

Tante tessere di un mosaico intrigante, i cui contorni potranno verosimilmente essere intuiti nella conferenza stampa di questa sera.

Appuntamento alle 20:00 presso l'Auditorium San Carlo.