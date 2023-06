Volley. Massimiliano Grassadonio lascia l'Albenga: separazione consensuale con l'ex Direttore Generale

L’ A.S.D. Albenga Volley comunica che a partire dalla prossima stagione non sarà più Massimiliano Grassadonio a ricoprire il ruolo di Direttore Generale. Una separazione consensuale tra le parti.

Nella stagione che ha visto la prima squadra conquistare l’ambita Serie B2 e la Coppa Regionale, ben quattro titoli territoriali con le U16, U14, U13 e U12, oltre al successo dell’S3, si separano le strade con Massimiliano, ringraziandolo per il grande e ottimo lavoro fatto in questi tre anni da direttore generale biancoblù.

“Ho iniziato tre anni fa quando la società era in difficoltà e stava voltando pagina” – commenta Grassadonio – “E’ stato un percorso importante, che ci ha portato, soprattutto quest’anno, a conquistare tanti titoli, sia di prima squadra ma soprattutto con il settore giovanile. Grande merito va dato ai tecnici che hanno fatto ciò, da Siccardi a Di Vicino, passando per Pezzillo e Vernetti. Sono stati anni difficili dettati dalla pandemia, ci siamo dati, come dirigenti, un grande senso di responsabilità nei confronti degli allenatori e delle squadre. Abbiamo inoltre creato una mentalità vincente e di questo mi prendo anche qualche merito”.

Una separazione avvenuta nel normale processo di cambiamento: “Con il cambio ai vertici della società molte cose sono cambiate, certo ci sono state alcune vedute differenti, ma la separazione è dettata da motivi strettamente personali e dall’avere più tempo a disposizione per la mia famiglia e nuovi impegni lavorativi. Voglio anche ringraziare l’ex presidente Olga Vasilache e Marco Arrighetti, per la condivisione dei progetti e la gestione delle palestre in un periodo così complesso”.