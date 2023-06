Giorgia Scarsi, gioiello ingauno della mountain bike: una campionessa inarrestabile anche nella specialità di enduro

Complimenti a Giorgia Scarsi vero e proprio talento del ciclismo che, a soli 22 anni, ha già un trascorso da campionessa delle 2 ruote.

Vincitrice di molti titoli sia su strada che su pista - in particolare il campionato del mondo juniores di inseguimento a squadre - oggi Giorgia, utilizzando le esperienze passate nel ciclismo, è diventata una vera e propria campionessa della specialità di enduro.

Sabato scorso ha partecipato all'Uci Mountain Bike Enduro Word Cup che, dopo 56 km di gara, l'ha vista seconda solo alla francese Charre in occasione dei mondiali di mountain bike che si sono svolti bel comprensorio di finale ligure.

“Ho visto Giorgia crescere ciclisticamente grazie al rapporto di amicizia che mi lega a suo padre Fabio e al nonno – afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis -. Per noi è un onore che una albenganese possa emergere in uno sport legato al territorio come il ciclismo. La nostra Amministrazione continuerà a investire nello sport e nell’outdoor anche attraverso iniziative collegate al cicloturismo”.

“Ringrazio Giorgia perché in occasione delle sue vittorie su pista mi ero impegnato come sindaco a lavorare per far costruire una pista ad Albena, ora che vince nell'enduro farle avere la location ideale dove allenarsi risulta molto più semplice” sorride il sindaco Tomatis.