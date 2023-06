Calcio, Andora. Definito l'ingresso dei nuovi soci, a inizio luglio la distribuzione delle cariche

I passaggi formali in vista della salita alla presidenza dell'Andora di Ndricim Aga sono formalmente iniziati.

Durante la settimana il Consiglio Direttivo biancoblu ha accolto l'imprenditore ponentino, primo passo verso l'assemblea dei soci calendarizzata a inizio luglio.

Ecco la nota della società andorese:

Mercoledì si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Andora Calcio.

Nella seduta sono stati ammessi come nuovi soci ordinari i signori Ndricim Aga, Simone Baldi, Celano Francesco, Denis Muca, Alessandro Tamagnini e Emanuel Voltolin Visca.

Inoltre è entrato a far parte del Consiglio Direttivo il signor Ndricin Aga.

E' stata inoltre convocata per i primi giorni di luglio l'Assmeblea Soci per la presentazione del Bilancio e l'ingresso dei nuovi soci nel Consiglio DIrettivo, che a seguito si riunità per la distribuzione delle cariche sociali.