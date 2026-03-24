Calcio | Pietra Ligure, omaggio a Vernice prima del Busalla: per il portiere 100 presenze in biancoceleste

Francesco “Ciccio” Vernice entra di diritto nella storia del Pietra Ligure.
Prima del fischio d'inizio del match contro il Busalla, la società del presidente Ricciardi ha voluto celebrare la tripla cifra raggiunta negli almanacchi dal portiere, arrivato alla centesima presenza con la casacca pietrese.
Un momento da ricordare per uno dei riferimenti della squadra di mister Andrea Moraglia.
La nota della società:
Domenica scorsa l’A.S.D. Pietra Ligure 1956 ha celebrato un momento importante.
Con grande felicità la società ha premiato Francesco Vernice per il traguardo delle 100 presenze in maglia biancoceleste.
"100 presenze. Una porta, una certezza! grazie Ciccio!"