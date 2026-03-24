Calcio | Il Finale piega il Ceriale e vede la salvezza. Ma guarda anche oltre. Bovio e Moretti: "Ora scaliamo la classifica" (VIDEO)

Dopo un girone d'andata tormentato dagli infortuni, i giallorossoblù hanno trovato nel ritorno la continuità necessaria, integrando nuovi innesti che hanno permesso di alzare il livello delle prestazioni e trasformare il Finale in una delle compagini più in forma del 2026. A farne le spese, nell'ultimo turno, un'altra formazione in "hype" come il Ceriale, battuto 2-0.

Al termine della sfida del "Borel" sono Fabio Moretti e Andrea Bovio, protagonisti di una fase difensiva solida, a evidenziare la maturità della squadra nel gestire i momenti della gara anche quando gli ingauni hanno cominciato a spingere sull'acceleratore, blindando così il risultato senza correre rischi eccessivi.

Con la salvezza ormai a portata di mano, l'obiettivo della squadra di mister Alessi si sposta verso l'alto: l'intenzione è quella di scalare più posizioni possibili per chiudere la stagione a ridosso della zona playoff.