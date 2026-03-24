Calcio | Un'altra promozione per Mattia Grandoni: l’Alessandria torna in Serie D

Prosegue anche lontano dalla Liguria la serie di promozioni ottenute da Mattia Grandoni. Il centrocampista classe 1999, dopo i successi in Eccellenza con Albenga e Fossano, continua a confermare il proprio rendimento anche con la maglia dell’Alessandria.

Nella passata stagione, sempre con i Grigi, era arrivato il successo nel campionato di Promozione, mentre domenica scorsa è maturata la certezza matematica della vittoria del campionato di Eccellenza e della conseguente promozione in Serie D.

Un traguardo che si aggiunge alla Coppa Italia regionale piemontese conquistata nei mesi scorsi e che arriva alla vigilia della semifinale di ritorno della fase nazionale, con la squadra di Arturo Merlo ancora in lizza per il successo finale.

Nel frattempo l’Alessandria può già festeggiare un’annata positiva, anche grazie al contributo dell’ex centrocampista di Savona, Albenga e Cairese.