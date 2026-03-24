Calcio | Eccellenza, è già tempo di giudice sportivo: le decisioni dopo le gare del 22 marzo

Dirigenti e Allenatori
Inibizione a tempo (fino al 9/4/2026):
FRAZZETTO MAURO (Football Club Bogliasco), che riceve anche un'ammonizione (III infr).
Squalifica Allenatori (fino al 31/3/2026):
GALLOTTI MATTEO (Athletic Club Albaro).
Ammonizione Allenatori (VI infr):
CORRADI ALBERTO (Campomorone Sant Olcese)
BIANCO GIANLUIGI (Golfoparadisoproreccoc.a.).
Calciatori Espulsi
Squalifica per due gare effettive:
GUIDOTTI FEDERICO (Football Club Bogliasco).
Squalifica per una gara effettiva:
MARTINO NICOLA (Athletic Club Albaro)
RIMONDO TOMMASO (San Francesco Loano).
Calciatori Non Espulsi
Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (X Infr):
CARAMELLO MARCO (Athletic Club Albaro)
ZANOLI MATTIA (Campomorone Sant Olcese).
Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V Infr):
COMPAGNONE MARCO (Golfoparadisoproreccoc.a.).
Ammonizioni con Diffida
IX Infr:
DI PIETRO LUCA, PAGANO SIMONE (Athletic Club Albaro)
PEIRANO LORENZO (Sporting Taggia Sanremo).
IV Infr:
BARTOLETTI LUCA (Athletic Club Albaro),
PICCARDO ANDREA, YMERI ARTURO (Busalla Calcio),
ATZORI FILIPPO (Campomorone Sant Olcese),
POGGI MATTIA (Carcarese),
SCIEUZO FILIPPO (Fezzanese),
MANTERO DANIELE (Football Genova Calcio),
ROVEGNO MATTEO (Golfoparadisoproreccoc.a.)
IORIO ELIA (Pietra Ligure 1956).