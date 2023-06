Calcio, Prima Categoria. Cinquina di riconferme per la Priamar

Sono ben cinque le riconferme annunciate dalla Priamar in vista della prossima stagione. Il DS Graziano non è rimasto con le mani in mano, ma anzi, ha lavorato per trattenere gli artefici della straordinaria salvezza arrivata dopo i playout con il Città di Cogoleto.

Indosseranno ancora la maglia rossoblù il difensore Alessandro Pistola, i centrocampisti Paolo Ghini, Matteo Rebottaro e Giacomo Setzu e l’attaccante Alaza Gouni Marouf.

Una prima ossatura, a cui seguiranno nuovi annunci nei prossimi giorni.