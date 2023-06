Calcio, Albissole. Quante news: confermati Damonte, Ghigliazza, Rebagliati e Iadanza. Varato anche l'organigramma

A fare la foto di rito direttamente sul campo con la Storica maglia delle Albissole si sono avvicendati Danilo Rebagliati classe 95 Attaccante, Federico Damonte classe 95 centrocampista, Jacopo Ghigliazza classe 91 centrocampista, che dopo essere arrivato nel mercato di riparazione raccoglie con entusiasmo il progetto posto in essere per questo campionato confermando la sua presenza ad Albissola, e infine un giovane di corsa e prospettiva il 2004 Francesco Iadanza arrivato anch'egli dal Vado nella passata stagione.

Il Vicepresidente Resca non nasconde le ambizioni delle Albissole per questa Stagione seguendo anche a più riprese le trattative degli ultimi giorni tra conferme e nuovi innesti.

Sul fronte Societario anche il Settore Giovanile è in grande fermento in questi giorni molte le riunioni per le diverse leve, già fissate le date degli Open day e dei Camp Estivi in partenza a Luglio, definiti anche i ruoli societari con Giuliano Rosso che sarà il Direttore Generale, Ivo Romasi resp.Settore Giovanile Scolastico, Giorgio Bottero resp.Scuola Calcio, Lorenzo Pesco Segretario e infine D Aliesio Marco che si conferma resp organizzativo e resp area comunicazione.