Calciomercato. La Spotornese non rallenta, annunciati anche Brini e Briano

La Spotornese non si accontenta e nell'arco di appena 24 ore ha ufficializzato altri due colpi in ingresso.

Per l'attacco ecco Andrea Briano, versatile attaccante classe 2000 ex di Vado e Speranza.

Tanto orgoglio per l'inserimento in rosa anche per Giorgio Brini, centrocampista classe 2003 nell'ultima stagione all'Arenzano, in Eccellenza.