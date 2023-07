Calcio, Andora. Il nuovo organigramma è stato varato, la presidenza va a Ndricim Aga

Era prevista per la prima decade di luglio la riorganizzazione societaria dell'Andora, dopo il via libera arrivato per la proposta presentata dall'imprenditore Ndricim Aga.

Proprio ieri il Consiglio Direttivo ha formalizzato il nuovo assetto del club bianconero, con lo stesso Aga eletto a nuovo presidente.

Giuseppe Micucci resta nei quadri dirigenziali, con il ruolo di vice.

Escono invece dall'Andora Luca Guardone, Alfonsi Lo Re e Sergio Oneglio.

IL NUOVO ORGANIGRAMMA:

PRESIDENTE: Ndricim Aga VICE PRESIDENTE: Giuseppe Micucci DIRETTORE GENERALE: Denis Muca RESPONSABILE SETT. GIOVANILE: Simone Baldi SEGRETARIO: Francesco Celano CONSIGLIERI: Alessandro Tamagnini, Emanuel Voltolin Visca PRESIDENTE ONORARIO: Domenico Mendolia

"Seguirà conferenza stampa di presentazione - ha dichiarato la società - del nuovo Consiglio Direttivo a data da destinarsi.