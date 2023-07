Rari Nantes Savona: sono ben 12 gli atleti biancorossi che parteciperanno ai Mondiali di Fukuoka

Sarà tinto di biancorosso il Campionato Mondiale di Fukuoka, in Giappone, in programma dal 14 al 23 luglio. Faranno, infatti, parti della Nazionale Azzurra e di altre tre squadre nazionali, ben 12 atlete ed atleti della società savonese.

Per il Nuoto Artistico saranno presenti Linda Cerruti, Sofia Mastroianni, Francesca Zunino, Giorgia Lucia Macino, Sophie Tabbiani e Giulia Vernice, guidate dal C.T. della Nazionale Italiana Patrizia Giallombardo.

Per la Pallanuoto faranno parte della Nazionale Italiana Gianmarco Nicosia e Lorenzo Bruni. Nella Nazionale Montenegrina sarà presente Bogdan Durdic, della Nazionale Ungherese farà parte Balazs Erdelyi e nella Nazionale USA giocherà Marko Vavic.

Questo il programma delle gare di Nuoto Artistico (orario italiano; locale +7 h):



Venerdì 14 luglio:

02.00 Singolo tecnico F - preliminare

Susanna Pedotti

05.00 Singolo tecnico M - preliminare

08.00 Doppio tecnico Gruppo B - preliminare

10.50 Doppio tecnico Gruppo A - preliminare

Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero (riserva Francesca Zunino)



Sabato 15 luglio:

03.00 Acrobatic routine - preliminare

Cerruti, Iacoacci, Piccoli, Mastroianni, Ruggiero, Sportelli, Zunino (riserve Tabbiani e Macchi)

07.00 Doppio misto tecnico - preliminare

12.30 Singolo tecnico F - finale



Domenica 16 luglio :

03.00 Team tecnico - preliminare

Italia: Cerruti, Iacoacci, Piccoli, Ruggiero, Sportelli, Zunino, Vernice, (riserve Mastroianni e Esegio)

09.30 Doppio misto tecnico - finale

12.30 Doppio tecnico - finale



Lunedì 17 luglio :

09.00 Singolo libero F - preliminare

Susanna Pedotti

07.00 Singolo tecnico M - finale

12.30 Acrobatic routine - finale



Martedì 18 luglio :

02.00 Doppio libero Gruppo B - preliminare

05.00 Doppio libero Gruppo A - preliminare

Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero (riserva Francesca Zunino)

08.00 Singolo libero M - preliminare

12.30 Team tecnico - finale



Mercoledì 19 luglio :

09.30 Singolo libero M - finale

12.30 Singolo libero F - finale



Giovedì 20 luglio :

03.00 Team libero - preliminare

Italia: Cerruti, Iacoacci, Mastroianni, Piccoli, Ruggiero, Sportelli, Zunino (riserve Vernice e Macino)

12.30 Doppio libero - finale



Venerdì 21 luglio :

03.00 Doppio misto libero - preliminare

12.30 Team libero - finale



Sabato 22 luglio :

03.00 Doppio misto libero - finale

05.30 Gala conclusivo

Di seguito il calendario delle partite di Pallanuoto:

Gironi:





A: Stati Uniti, Australia, Kazakistan, Grecia

B: Cina, Francia, Canada, Italia

C: Croazia, Ungheria, Argentina, Giappone

D: Sudafrica, Serbia, Montenegro, Spagna



Regolamento: le prime classificate qualificate direttamente ai quarti di finale; negli ottavi 2A-3B (vincente contro 1C), 3A-2B (vincente contro 1D), 2C-3D (vincente contro 1A), 3C-2D (vincente contro 1B).