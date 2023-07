FERRARA COSTRUZIONI - FERRANDO FLOR / BREZZA 5-2 (16' G. Insolito 7' st Auteri 23' st Basso, 24' st Insolito, 26' st Auteri - 21' T. Graziani, 23' st Guardone)

27' E' FINITA! FERRARA COSTRUZIONI VINCE IL SECONDO TROFEO CITTA' DI ALBENGA!

26' AUTERI DESTRO SUL SECONDO PALO! SI CHIUDE DI FATTO QUI LA FINALE!

25' inizia il recupero!

24' RIALLUNGA FERRARA COSTRUZIONI! ANCHE LUI SUBITO DALLA BATTUTA INIZIALE, 4-2!

23' LA RIAPRE GUARDONE DIRETTAMENTE DAL CALCIO DI INIZIO 3-2!

23' E BREEUWER NULLA PUO' SUL TAP IN DI BASSO! 3-1!

21' risponde alla grande Breeuwer, fantastico nel frapporre il corpo sul tiro a botta sicura di Insolito

20' time out, gioco interrotto a cinque minuti esatti dalla fine

19' doppio intervento strepitoso di Vernice, prima su Guardone e poi soprattutto su Gabriel Graziani.

18' può chiuderla Auteri, si esalta Breeuwer!

16' tenta il golazo al volo Auteri, palla fuori

14' ammonito Gianmarco Insolito, trattenuta su Gabriel Graziani

9' Thomas Basso a un passo su 3-1, arriva il salvataggio sulla linea!

7' FERRARA COSTRUZIONI! PUNIZIONE DI AUTERI CHE TROVA UNA DEVIAZIONE, BREEUWER TOCCA MA NON PUO' IMPEDIRE ALLA PALLA DI ENTRARE IN RETE

7' ammonito Fazio

5' punizione di Auteri, devia di testa Gabriel Graziani, palla in corner

4' destro da fuori di Hamati, alto

3' punizione di Gianmarco Insolito, pallone respinto

1' inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

28' dopo qualche minuto a basso ritmo termina la prima frazione sul tiro alto di Guardone

25' termina il tempo regolamentare, ci sarà abbondante recupero

22' TRASFORMA THOMAS GRAZIANI! SPIAZZATO VERNICE!

21' RIGORE PER FERRANDO FLOR / BREZZA tocco di mano di Varaldo. Picciaia sanziona col rigore.

19' ancora Vernice chiude lo specchio, spinge Ferrando Flor / Brezza

18' puntata di Gabriel Graziani, palo!

16' FERRARA COSTRUZIONI IN VANTAGGIO! INNESCA TUTTO VERNICE CHE APRE PER AUTERI, CROSS CHE HAMATI NON INTERCETTA, MA DAL FRONTE DESTRA IRROMPE INSOLITO CHE SBLOCCA LA PARTITA!

13' Guardone entra in ritardo su Auteri, Picciaia non estrae il cartellino

11' tiro da fuori di Gabriel Graziani, palla alta di un metro

10' si esalta nuovamente Vernice, grande l'intervento su Corticchia

9' ammonito anche Testi, già due gialli per Ferrara Costruzioni

7' ammonito Pili, fallo su Thomas Graziani

5' grande parata di Vernice su Gabriel Graziani che resta a terra. Clima subito rovente in questi primi minuti

3' punizione di Guardone, la palla bacia il palo prima di terminare sul fondo. Subito due legni nei primissimi secondi di gara

2' subito Ferrara Costruzioni vicinissimo al gol. Pasticcio per Ferrando Flor, Auteri scarica scarica per Gianmarco Insolito che centra la traversa

1' inizia la finalissima!

Primo tempo

FERRARA COSTRUZIONI: Vernice, Pili, Testi, Varaldo, Hamati, Basso, Auteri, Marsic, Insolito,

FERRANDO FLOR / BREZZA: Breeuwer, Corticchia, Fazio, Giampà, G. Graziani, T. Graziani, Guardone, Pastorino, Santanelli, Vanzini.

Arbitro: Picciaia