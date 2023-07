Calcio. La Sanremese guarda in alto, presentato il progetto dell'Arena Sanremo

Sono stati presentati a Genova, all’assessore allo sport della Regione Liguria Simona Ferro, i progetti sportivi e sociali della Sanremese per gli anni 2023–2027, voluti dal presidente Alessandro Masu, alla presenza del nuovo direttore commerciale e marketing Vito Ladisa.

“È stato proiettato – spiega il presidente Alessandro Masu – il video del nuovo stadio “Arena Sanremo”, vero e proprio gioiello architettonico ideato dagli studi Giraldi Associati Architetti di Firenze. L’impianto è studiato per essere una struttura polifunzionale: sarà la nuova casa della Sanremese ma, nello stesso tempo, un’arena adibita ad eventi e manifestazioni, con spazi commerciali, sociali e servizi per i cittadini. Saranno previsti inoltre ampi parcheggi interrati per automobili e motocicli e un parcheggio di scambio per mezzi pesanti che così non creeranno più intralcio alla circolazione cittadina. Una grande area giardino completerà il progetto: per la città si tratterebbe di un ulteriore polmone verde, mentre per i giovani potrebbe diventare un grande punto di aggregazione. Sanremo potrebbe avere per la prima volta nella sua storia una grande arena adatta ad ospitare grandi eventi culturali, sociali e sportivi, ma anche concerti di star internazionali che spesso in questi anni hanno dovuto rinunciare ad esibirsi in città per la mancanza di strutture idonee, generando perdite significative per tutti i commercianti matuziani”.

Con l’assessore regionale Ferro si è parlato anche del progetto del centro sportivo “Pian di Poma” che, una volta terminato, potrà diventare la vera casa della Sanremese e la sede gli allenamenti della prima squadra e del settore giovanile. Il centro sarà dotato di una struttura di ospitalità per atleti di ogni disciplina, avrà palestre e parcheggi per i residenti della zona. Il progetto è ideato dagli Studi degli architetti Calvi, Ceschia e Viganò di Sanremo.



“L’assessore Ferro è stata piacevolmente colpita dai progetti che, una volta terminati, sicuramente andranno ad arricchire la potenzialità sportiva, culturale e sociale del territorio Imperiese e di tutta la Liguria - aggiungono dalla Sanremese - il presidente Masu, ancora una volta, conferma di credere fortemente nel futuro sportivo della Sanremese, e dimostra di avere un occhio di riguardo per tutto il territorio e per la città di Sanremo che, dalla realizzazione di questi due importanti progetti, trarrà grande beneficio economico, sociale, culturale e commerciale”.