Calcio, Asti. Bruno Scavino traccia le linee della nuova stagione: "Grande attenzione a giovani e territorio. Felici dell'entusiasmo di mister Sesia"

Consolidare. Consolidare per avere fondamenta sempre più forti, valorizzando in primis i migliori prospetti del proprio territorio.

L'opera di Bruno Scavino, main sponsor e Consigliere dell'Asti, continua in maniera incessante per permettere ai galletti di affrontare con attenzione e certezze un campionato complicato come il girone A di Serie D.

Migliorare il piazzamento della passata stagione non sarà semplice, ma i biancorossi faranno il possibile per rendere la vita difficile ad ogni avversario, sia al Censin Bosia che in trasferta.







Scavino, primi giorni di luglio e prime ufficializzazioni in bacheca. Si parte da un tecnico di grande esperienza come Sesia.

“Abbiamo voluto compiere una scelta importante, che potesse coniugare esperienza e determinazione nel raggiungimento degli obiettivi. La cosa che mi ha fatto particolare piacere è stato l'entusiasmo che il mister ha saputo dimostrare nell'accettare la proposta dell'Asti”.







E' il segno di una credibilità in costante crescita nei confronti della società?”

“E' un percorso che stiamo cercando di portare avanti con impegno e investimenti. Il consolidamento è basilare e in un campionato come quello di Serie D e passa attraverso un costante rafforzamento del Settore Giovanile.

Il timone del nostro vivaio è stato affidato a Carlo Pesce, ma ci saranno figure importanti come quelle di Totò Ballario e Mauro Burbello a completare il quadro per il comparto agonistico e l'attività di base. Presto aprirà anche la nostra Academy, affiancata anche dal progetto scuola.

Non mancherà nemmeno l'attenzione dovuta al settore Femminile, con Manuela Boa e Rossano Delledonne”.







Valorizzare i ragazzi del territorio astigiano continua ad essere una vostra missione.

“E' così, anche i nostri Open Day sono finalizzati al raggiungimento di questo obiettivo.

Stiamo dando il via ai primi annunci relativi alla Prima Squadra e credo che a mercato chiuso saremo la squadra in Italia con il maggior numero di giocatori appartenenti alla medesima provincia. Investiamo molto sui nostri ragazzi, tenendo però sempre a mente una parola: la meritocrazia”.







Un passaggio sugli obiettivi della prima squadra è dovuto.

“Sarei molto contento se riuscissimo a confermare la posizione dello scorso anno. Chiudere al settimo posto sarebbe fantastico, seppur resti un pizzico di rammarico per non aver raggiunto i playoff, un traguardo che dal mio punto di vista era alla portata. Ci dispiace per la mancata permanenza di Venneri , ma di fronte a determinate motivazioni familiari ci sono delle precedenze che la vita impone.

La voglia di crescere e di migliorarci c'è sempre, abbinando sogni e ambizioni con investimenti e tanta concretezza.

A settembre arriveranno novità anche a livello di consiglio direttivo. Puntiamo a un'annata serena in sintesi, provando però a toglierci le nostre soddisfazioni”.