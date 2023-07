Calciomercato. Alessandro Debenedetti giocherà in Serie C, l'attaccante finalese in ritiro con il Mantova

Tante voci di mercato si erano rincorse nelle scorse settimane in merito al futuro di Alessandro Debenedetti.

Dopo l'ottima stagione vissuta con la Primavera del Genoa, il giovane centravanti cresciuto nel Finale sta per spiccare il volo all'interno del mondo professionistico.

Il Genoa ha infatti confermato il nulla osta al Mantova, in attesa della formalizzazione del prestito, dato che proprio oggi i biancorossi lombardi di mister Possanzini inizieranno gli allenamenti precampionato in vista del prossimo campionato di Serie C.

Una bella notizia per tutto il mondo calcistico savonese, pronto ad avere un nuovo portacolori nei "pro". Il Mantova è infatti a un passo dalla riammissione in terza serie, pronta ad essere posta nero su bianco dalla Federazione dopo la rinuncia del Pordenone.