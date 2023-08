Calcio, Albenga. I bianconeri tornano in riviera, stasera al Riva la sfida amichevole con il Pietra Ligure

Non mancheranno affatto i motivi di interesse per assistere questa sera al test match dell'Annibale Riva tra l'Albenga e il Pietra Ligure.

Gli ingauni faranno un blitz in riviera per la sgambata contro i biancocelesti, per tornare poi in Piemonte a completare il ritiro prestagionale.

Per la tifoseria bianconera sarà l'occasione di vedere i propri beniamini all'opera, dopo l'arrivo della nuova proprietà, l'incarico affidato a mister Fabio Fossati e la rivoluzione dell'organico estiva, finalizzata a disputare un sereno campionato di Serie D.

Nell'altra metà campo ci sarà il Pietra Ligure di Matteo Cocco, pronto ad assumere le redini della Prima Squadra dopo la partenza di mister Pisano verso l'Imperia.

Poche e mirate le novità nella rosa pietrese, forte della strepitosa stagione che ha visto Insolito e compagni dominare l'ultimo girone a di Promozione.

Il match prenderà il via alle 20:30, webcronaca su Svsport.it