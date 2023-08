Il presidente Franco Tarabotto non ha voluto saltare il primo appuntamento stagionale sul rettangolo verde del Vado, nonostante il "pit stop" forzato di questa estate

Il numero uno rossoblu non ha nascosto la soddisfazione per il lavoro portato avanti in estate e per le prime indicazioni emerse dalla squadra di mister Mancini.

Sulla possibilità di vedere Romairone con la maglia del Vado non si è voluto però sbilanciare, passando la patata bollente al ds Luca Tarabotto.