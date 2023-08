Calcio, Albenga. Prima al Riva per mister Fossati: "Match utile per conoscersi, grazie al pubblico per questo caloroso abbraccio" (VIDEO)

Servirà anche giustamente tempo all'Albenga per riuscire ad amalagare idee, una condizione fisica ottimale e soprattutto le reciproche conoscenze.

Mister Fabio Fossati sta ancora prendendo le misure prima di capire quale sarà l'abito che i bianconeri andranno a indossare con costanza durante il campionato.

Un mosaico ancora in fase di definizione, ma le cui tessere, i giocatori, hanno comunque tramesso una buona sensazione a livello di qualità singole.

Lo stesso mister, oltre a ringraziare il pubblico per la bella cornice che ha regalato ieri sera il Riva, ha sottolineato come in questa fase non vi siano dogmi assoluti da seguire (ieri sera gli ingauni sono partiti con il 3-4-2-1), ma l'intenzione di esplorare diverse strade anche a seconda delle caratteristiche dei giocatori.