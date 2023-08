Calcio, Pietra Ligure. Cocco avverte buone vibrazioni: "Sorpreso dall'intensità della squadra, sono sempre più felice di allenare questo gruppo" (VIDEO)

Mantenere l'ossatura sostanzialmente inalterata, rispetto alla passata stagione, ha permesso al Pietra Ligure di scendere in campo contro l'Albenga già con un amalgama ben definito.

A sorprendere, però, è stata l'attitudine mentale e fisica dei biancocelesti, pronti a pressare con costanza gli ingauni per tutto l'arco dei 90 minuti.

Alla fine la differenza di categoria è emersa nella gestione degli episodi (il team di Fossati si è imposto 3-1), ma Matteo Cocco, nuovo tecnico dei pietresi, non ha nascosto la propria soddisfazione sia per la prova del primo tempo che per la prestazione dei ragazzi più giovani subentrati nella ripresa.