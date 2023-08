Calcio. Test match tra Cairese e Alba, la webcronaca dal Brin (LIVE)

CAIRESE - ALBA 1-3 (14' Sassari - 33' Di Salvatore, 58' Foschi, 78' Manissero)

33' MANISSERO! 3-1 ALBA! Colpo da biliardo dell'attaccante classe 2005. Bacino al palo e sfera in rete

27' Bonelli calcia di sinistro convergendo dall'angolo destro dell'area di rigore, sveglio Negro a respingere

22' ora è quasi una partita tra due Juniores, sia Lepore che Viassi hanno ricorso a piene mani ai giocatori inizialmente in panchina

13' FOSCHI! IL VANTAGGIO DELL'ALBA! Calcio d'angolo per la squadra di Viassi, il numero 14 ha tempo e spazio per infilare Negro.

10 poco da segnalare in questi minuti, tanti cambi da una parte e dall'altra

4' tiro di Sogno deviato, palla oltre il palo di circa un metro

1' inizia la ripresa!

Secondo tempo

45' termina il primo tempo 1-1 al Brin

40' "quasi" cometa per Sancinito, esecuzione balistica di gran classe, la traversa questa volta grazia l'Alba

38' La Cairese ha abbassato molto i giri del motore, dopo 20 minuti su buoni ritmi la squadra di Lepore è calata vistosamente

37' traversa di Galasso! Il numero 10 ospite per poco non tira fuori il coniglio dal cilindro con un mancino al fulmicotone, la trasversale salva i gialloblu

33' IL PAREGGIO DELL'ALBA! Giocata individuale di Di Salvatore che apre il piattone e infila imparabilmente Scalvini nell'angolino alto, esecuzione impeccabile dell'ex ala dell'Albenga

25' Viassi risponde con il 4-2-3-1: Di Salvatore, Galasso e De Simone sono a sostegno di Galvagno

23' Cairese in campo con il 3-5-2, davanti a Scalvini ci sono Garbarino, Boveri e Gargiulo. Sancinito detta i tempi in mediana affiancato da Silvestri e Lazzaretti; Brignone e Insolito quinti con Sogno e Sassari in attacco.

14' CAIRESE IN VANTAGGIO! Palla fantastica di Silvestri per Sassari che scatta con i tempi giusti per bruciare la linea difensiva piemontese. Esecuzione perfetta, gialloblu avanti.

12' prova a farsi vedere l'Alba con Sia e Di Salvatore, ma il tiro da rimarcare è quello di Sancinito, alto di poco.

5' traversa di Sogno! Il centravanti argentino si stacca sugli sviluppi del calcio d'angolo fino al limite dell'area, destro in corsa e trasversale centrata. Esecuzione tecnica difficilissima

3' buon avvio per la squadra di Lepore già due le occasioni potenziali

1' si parte

Primo tempo

CAIRESE: Scalvini, Boveri, Brignone, Gargiulo, Sancinito, Garbarino, Insolito, Lazzaretti, Sassari, Silvestri, Sogno.

A disposizione: Negro, Bogarin, Ponzo, Sow, La Rosa, Diamanti, Turone, Capici, Chiarlne, Cortesi, Gjatak, Castellano.

Allenatore: Lepore

ALBA: Bergonzi, Barracane, Barbagiovanni, Cena, Dieye, Giraudo, De Simone, Sia, Galvagno, Galasso, Di Salvatore,

A disposizione: Chiavassa, Imperato, Foschi, Perego, Carnovale, Bonelli, colantuono, Manissero, Debellis, Riverditi, Ribero, Carrino, Scagliola.

Allenatore: Viassi