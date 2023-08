Calcio. Poker Vado al Fossano, il test mattutino del "Chittolina" premia i rossoblu: a segno Valagussa, Dodaro, Capra e Spanu

VADO - FOSSANO 4-1 (34' Valagussa, 50' Dodaro, 52' Capra, 80' Spanu - 42' Maggiari)

Finisce all'85°, Oliva manda tutti sotto la doccia: Vado batte Fossano 4-1

80' GOL MERITATO ANCHE PER SPANU, 4-1 Vado. Ennesima prova ok per l'esterno sardo, che di sinistro non lascia scampo al portiere gialloblu

77' calati inevitabilmente i ritmi, il caldo si fa sentire dopo un'ora giocata con discreta verve da entrambe le parti

68' bello scambio al limite e conclusione rasoterra di Cenci che va vicino al 4-1

64' ci prova Grandoni su punizione, sfera respinta dalla barriera

60' scocca l'ora di gioco e scattano le sostituzioni in massa anche tra le file di casa

53' entra Cenci per Lo Bosco, Fatnassi sale sulla linea offensiva

52' CAPRA INIZIA E FINISCE L'AZIONE, 3-1 rossoblu. Serpentina di EC7, appoggio per Lo Bosco che gira su Spanu, sfera in mezza e l'ex Finale in scivolata a porta vuota cala il tris

50' DODARO RIPORTA AVANTI IL VADO, gran sinistro dalla lunga distanza che si infila all'angolino

46' si ricomincia, tanti cambi nel Fossano, Mancini mantiene invece la formazione dl primo tempo

SECONDO TEMPO

45' finisce il primo tempo, 1-1 tra Vado e Fossano

42' PAREGGIA IL FOSSANO, Maggiari in area salta un paio di avversari e a tu per tu con Fresia lascia partire un sinistro che sbatte sulla parte inferiore della traversa prima di finire in rete. 1-1

34' VADO IN VANTAGGIO CON VALAGUSSA: perentorio stacco aereo sul cross dalla sinistra di Capra e Maruccio è beffato, 1-0 al "Chittolina"

27' Mancini inserisce Codutti per Ferrieri

25' ancora Fossano, autore fin qui di una prova coraggiosa: Tarsitano in diagonale dal limite dell'area piccola trova la risposta in presa bassa di Fresia

24' risponde Alfiero sul versante opposto, sfera alta sopra l'incrocio

22' Fatnassi libera al tiro Lo Bosco dai ventidue metri, Maruccio controlla in due tempi

21' Dodaro calcia col sinistro a giro sul palo del portiere, sfera di poco a lato con il numero uno gialloblu comunque in traiettoria

20' errore in impostazione dal basso dei piemontesi, Valagussa intercetta e conquista punizione dal limite

15' ancora Lo Bosco, questa volta con il sinistro dal limite, conclusione di poco a lato alla sinistra di Maruccio

13' squillo rossoblu con Fatnassi che soffia palla a metà campo, sfera per Capra che trova in mezzo la deviazione sul primo palo di Lo Bosco, solo illusione ottica del gol e pallone che accarezza l'esterno della rete

11' primo tiro nello specchio ad opera di Campagna, facile e centrale per l'intervento di Fresia

7' fasi di studio in questi primi minuti, nel Vado confermato il 3-5-2 con Capra e Lo Bosco tandem d'attacco

1' si parte! Vado in completo rossoblu, divisa gialla per il Fossano

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Fresia, Mikhaylovskiy, Capra, Dodaro, Lo Bosco, Capone, Fatnassi, Ferrieri, Peretti, Valagussa, Spanu

A disposizione : Romano, Codutti, Cannistrà, Cenci, Costantino, Szyszka, Mele, Casazza, Rolandi, Calcagno, Bonanni, Pera

Allenatore : Renato Mancini

FOSSANO: Maruccio, Specchia, Quaranta, Cattaneo, Prato, Cornero, Tarsitano, Campagna, Alfiero, Romani, Maggiari

A disposizione : Vespier, Carrico, Fantini, Caballero, Crosetti, Cabutto, Fofana, Grandoni, Viglietto, De Souza, Medda, Tadone