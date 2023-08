Doria Nuoto Loano. Buoni risultati a Riga all'Europena Triathlon Cup

Il 12 agosto a Riga, in Lettonia, si è tenuta l'European Triathlon Cup, gara su distanza sprint composta da frazioni di nuoto (sulla distanza di 750 metri), bici (per 20 chilometri) e corsa (per 5 chilometri).

Gli atleti di Doria Nuoto Loano hanno ottenuto ottimi riscontri. Daniele Castelli è entrato nella “top ten” classificandosi al nono posto. Daniele Moruzzi si è piazzato al 15^ posto disputando una gara tutta all’attacco e pagando leggermente gli ultimi chilometri di corsa. Luc Vitali, all’esordio in Europa, ha terminato la prova al 36^ posto. “Un ottimo lavoro in altura nelle ultime settimane ha portato i ragazzi nella migliore condizione possibile e questo risultato lascia buone sensazioni per la seconda parte di stagione”, spiegano da Doria Nuoto.