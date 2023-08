Ceriale. Bel successo per la Regata d'Agosto

Gabriele Bellando si è aggiudicato la Ponentina (Overall) la classica di Ceriale che si svolge a metà agosto. Nella varie classi la vittoria è andata a Thomas Guaitolini (Radial), Alice Secco e Camilla Fassio (420), Alessia Sciutto (Optmist) e Matteo Vigo (Optimist Cadetti). Malgrado le previsioni meteo annunciassero bonaccia è arrivato un discreto venticello che ha permesso alla flotta di portare a termine tre prove. In gara 34 imbarcazioni, appartenenti a quattro diversi circoli velici della I Zona FIV - Liguria. Ad organizzare la manifestazione, giunta alla ventunesima edizione è la Lega Navale Italiana sezione di Ceriale: “ Siamo soddisfatti per la buona riuscita dell’evento- commentano contenti Germano Patrone e Marco Claveri presidente e vice della LNI Ceriale- sia dal punto di vista agonistico, con regate molto combattute, sia dal punto di vista promozionale: tantissimi i residenti ed i turisti che hanno potuto agevolmente seguire da terra le spettacolari sfide ed evoluzioni della flotta impegnata nelle regate. Sono state portate a termine tre prove come previsto dal bando. E’ stato un vero successo. Ringraziamo tutti i soci e volontari che ci hanno aiutato e permesso di portare a termine l’evento ed i commissari Giuseppino Tezel, Alessandra Barberis, Erasmo Carlini e Marco Claveri”.

Classifiche