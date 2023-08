Volley, Trofeo Sempre con Noi: la 14° edizione del Torneo Internazionale vedrà im campo anche la nazionale Polizie d'Italia

Continua a fare notizia il torneo internazionale di pallavolo femminile “sempre con noi” quest’anno segna la presenza della Nazionale pallavolo femminile Polizie d’Italia, una formazione costituita da donne in uniforme appartenenti ai vari corpi di polizia.

Il commento del presidente Orazio Soriero Sovrintendente Capo della Polizia Locale nella città di Milano: ho manifestato un certo interesse a partecipare a questo torneo, noi come gruppo abbiamo già fatto esperienza nazionale ed internazionale di incontri e competizioni con squadre appartenenti ad altre Polizie Europee. Ovvio è che per garantire un buon livello di preparazione ed ambire a risultati sportivi rilevanti svolgiamo attività continue di selezione, di atleti ed atlete appartenenti ai corpi di Polizie Locali, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza e Carabinieri, di ogni ordine e grado con esperienza nella disciplina sportiva della pallavolo a livello semiprofessionistico.

Sono molti gli impegni che ci vedono coinvolti, ultimamente abbiamo partecipato ai Campionati Europei Maschile dal 17 al 24 Giugno 2023, che si sono svolti a Torino; per la prima volta in assoluto abbiamo preso parte alla final eight, raggiungendo un quarto posto e sfiorando il podio contro squadre di altissimo livello. Parteciperemo ai prossimi Europei del 2026 in Germania, preceduti dalle qualificazioni nel 2025. Da settembre 2023 cominceranno i raduni/selezioni femminili per la preparazione al girone di qualificazione del Campionato Europeo Femminile Indoor da svolgersi nel febbraio 2024 in Olanda dal quale è in palio la partecipazione alla fase finale che si svolgerà in Germania nel settembre 2024. Sicuramente il torneo Internazionale di Carcare è una buona prova di forza e il confronto con squadre di valore nazionale ed internazionale per noi è importante.

La partecipazione al nostro torneo della nazionale pallavolo Polizie d’Italia– commenta il presidente del Carcare Lorenzo – ci fa molto piacere anche per lo spirito sportivo al quale si ispirano le pallavoliste in divisa. Il torneo “sempre con noi”, che vede l’aggiudicazione del trofeo Vitrum&Glass, è sicuramente impegnativo ma sono certo che tutte le 8 squadre avranno modo di dimostrare il loro talento e fornire un ottimo spettacolo di vera pallavolo.

Appuntamento Sabato e Domenica nei palazzetti di Carcare e Cairo Montenotte a partire dalle ore 9.