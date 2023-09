Calcio. Coppa Italia di Promozione. Celle Varazze a trazione 2004, 4-0 sulla Campese

CELLE VARAZZE - CAMPESE 4-0 (4' Maggi, 16' Cuka, 63' Severi rig. 80' P. Cavallone)

47' FINISCE QUA! IL CELLE VARAZZE IPOTECA IL PASSAGGIO AGLI OTTAVI BATTENDO 4-0 LA CAMPESE

45' saranno due i minuti di recupero

43' punizione di Marchelli, Ghizzardi controlla la sfera con lo sguardo terminare la corsa sopra la traversa

41' ultimi cambi Celle. Monteforte richiama Cuka e Morando, in campo Cristofari e Berruti.

37' Negro per Piroli, in campo anche un 2007 per i biancoblu

35' QUARTO GOL PER LE CIVETTE, SOLITA SFURIATA DI PIROLI, ALLA FINE LA PALLA ARRIVA A PIETRO CAVALLONE SULLA CORSIA OPPOSTA CHE DEPOSITA INRETE

30' Damonte - Rebagliati, proseguono i cambi nel Celle Varazze

29' gioco interrotto per qualche istante: colpo alla testa per Durante, un po' d'acqua e via di nuovo in campo

28' Flori - Canepa, ancora un cambio Campese

24' Piroli entra in area da destra, il sinistro è però poco efficace

20' risponde Meazzi con Faggi per Arrache

19' cambia Monteforte. Entra Pietro Cavallone per Maggi

18' SEVERI! TRE PASSI E PIATTO DESTRO A SPIAZZARE BALBI! RIGORE IMPECCABILE!

18' gran palla di Morando a favorire la corsa di Damonte. Intervento fuori tempo sull'esterno del Celle - Varazze- E' calcio di rigore!

15' rigore clamoroso non assegnato a Cuka. Direzione di gara che lascia perplessa entrambe le panchine

13' spacca il campo Piroli, assist per Durante che a porta sguarnita calcia alto di un palmo

10' doppio cambio Campese: Marchelli per Nania e Oliveri per Pirlo

8' palla forte a tagliare verso l'area, velo perfetto di Maggi per Cuka, bravo Balbi ad anticipare la punta biancoblu

6' calcio d'angolo Celle, Tissone in allungo non impatta la sfera

2' tenta l'eurogol di tacco Piroli, palla a lato di poco

1' si riparte!

SECONDO TEMPO

48' termina il primo tempo, 2-0 per il Celle Varazze

47' una caramella di Tissone per Accidiacono, intervento in spaccata e palla alta

45' saranno tre i minuti di recupero

38' ritmi calati in questa parte finale di primo tempo

31' un giocatore della Praese cade nell'area del Celle Varazze. Protesta Criscuolo, lecitamente da capitano, Albanese tira fuori il cartellino rosso. Campese in 10

30 3-5-2 per il Celle Varazze, davamti a Ghizzardi ci sono Severi Schirru e Tissone, Morando in regia con Damonte e Piroli mezz'ali. Arcidiacono e Damonte sono i due quinti, Maggi e Cuka la coppia offensiva

26' Pirlo prende Piroli lasciando libero Damonte di andare al cross, si va da quinto a quinto, Arcidiacono non inquadra lo specchio

23' Damonte dal fondo inserimento da mezz'ala di Durante, risponde Balbi

20' pressing feroce di Cuka su Pirlo, recupero palla e mancino a fil di palo. Celle che non vuole lasciare nemmeno le briciole in avvio di gara

16' CUKA! RADDOPPIA IL CELLE VARAZZE! Azione che si sviluppa sulla destra, bravo l'ex attaccante di Cairese e Priamar a farsi trovare pronto per la deviazione vincente

11' solita punizione di Criscuolo, bravissimo Ghizzardi ad allungarsi e a deviare in corner

7' ottimo avvio per il Celle Varazze che sfiora subito il raddoppio con Tissone mancino a sfiorare l'incrocio dei pali

4' MAGGI! CELLE VARAZZE IN VANTAGGIO! TOCCO A PORTA SGUARNITA! PROTESTE DI MISTER MEAZZI PER IL CONTRASTO CON BALBI

1' si parte!

CELLE VARAZZE: Ghizzardi, Severi, Damonte, Tissone, Schirru, Piroli, Arcidiacono, Durante, Cuka, Morando, Maggi

A disposizione: Debenedetti, Perata, Rebagliati, Cristofaro, Negro, Saracco, Cavallone G., Berruti, Cavallone P.

Allenatore: Monteforte

CAMPESE: Balbi, Pirlo, Chiappori, Nania, Bonanno, Deri, Lops, Flori, Zignego, Criscuolo, Arrache.

A disposizione. Marchelli, Piraino, Travo, Canepa, Faggi, Casali, Oliveri