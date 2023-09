Wooden Dragon World Championship a Sanremo: saltato un giorno di regate causa maltempo, i risultati

Da giovedì 24 agosto a domenica 27 Agosto si è svolta la prima edizione del Wooden Dragon World Championship con la partecipazione di quasi venti barche provenienti da tutta Europa. Vincitori, per un solo punto, i danesi capitanati da Krank Berg che non sono mai andati oltre il quarto posto come peggior risultato, seguiti dalla timoniera tedesca Nicola Friesen con un equipaggio internazionale ,penalizzata da un ritiro nell’ultima regata.



Terzi gli inglesi di Bondarenko che si piazzano davanti al primo italiano, ovvero la barca portacolori dello Yacht Club Sanremo con al timone Yevgen Braslavets., di nuovo per un solo punto. Un premio speciale è stato assegnato a Japetus di Guido Garrone, unica barca completamente originale nell’attrezzatura.



"Tre bellissime giornate di regate, purtroppo domenica non è stato possibile regatare causa maltempo: un rientro a casa anticipato ma comunque con grande soddisfazione per la settimana di bel tempo e di vento. Questa manifestazione si è rivelata un’ idea innovativa che ha riscosso grande successo" - raccontano dallo dello Yacht Club Sanremo - I partecipanti rientrano a casa con cinque belle e regolari regate, gestite ottimamente dal Comitato di regata, con bei momenti di socializzazione culminati con la cena di Gala sabato sera presso il Villaggio della Vela".

"Un ringraziamento speciale va al Comune di Sanremo, alla Regione Liguria e alla Paul&Shark che hanno contribuito alla realizzazione della regata grazie al loro contributo. Queste bellissime barche si ritroveranno nelle acque sanremesi tra due anni per la seconda edizione" - concludono.