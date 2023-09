Calcio. Iniziati gli allenamenti per la Virtus Don Bosco Varazze. Il presidente Soffiotto: "Giocheremo a Zinola, il comune di Celle non ci concede l'Olmo - Ferro"

Negli uffici interni, nel frattempo, si stanno tarando gli ultimi dettagli in vista dell'esordio nei campionati federali della Virtus Varazze , il cui iter bucrocratico per l'iscrizione è ormai arrivato a compimento.

Per quanto concerne il calcio, l'intenzione iniziale era di dedicarci al solo Settore Giovanile, poi dopo alcune indagini abbiamo deciso di dare vita anche alla Prima Squadra, un fattore comunque attrattivo per i giocatori del vivaio (le leve andranno dai 2015 ai 2018, con qualche 2019).

Attraverso un amico comune ho avuto modo di conoscere Claudio Ponte e per valori umani e preparazione ci sembrava la figura ideale, insieme al suo gruppo di lavoro per promuovere i valori che vogliamo rappresentare, dentro e fuori dal campo".

"In questo momento ne abbiamo uno a 11 a disposizione: il Levratto di Zinola. Un terreno sì distante - continua Soffiotto - ma necessario per poter avere il via libera per l'iscrizione.

Siamo in contatto costante con il comune di Varazze, anche se non può ricoprire un ruolo attivo, ma è sostanzialmente il comune di Celle che non vuole concederci l'utilizzo dell' "Olmo Ferro", pur sentendo da più parti che sia nostro diritto utilizzarlo. Ci è stato detto che determinate tempistiche non sono state rispettate, ma alla scadenza di quest'ultime la società non era ancora stata fondata. Il via del campionato? La Federazione e il Comune di Varazze ci stanno sostenendo ma verosimilmente la nostra stagione inizierà a Zinola".