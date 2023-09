Calcio, Serie D. IL CALENDARIO DEL GIRONE A. Il Vado esordisce contro l'Asti, l'Albenga parte da Borgosesia

Il Dipartimento Interregionale ha reso noti i calendari dei nove gironi della Serie D 2023/2024. Trentaquattro giornate tutte da vivere (trentotto per i gironi A e B) a partire dal 10 settembre fino al termine della stagione regolare in programma il 5 maggio 2024.

Il giro di boa per i nove gironi avverrà il 20 dicembre con l'ultima giornata del girone d'andata, poi il campionato si fermerà dal 24 al 31 dicembre per le festività Natalizie. Altra sosta il 17 marzo per l'impegno della Rappresentativa al Torneo di Viareggio. Calcio d’inizio alle 15.00 fino al 29 ottobre, quando le partite prenderanno il via alle 14.30. Dal 7 aprile fischio d’inizio alle 15.00 fino al termine della stagione.

Tre i turni infrasettimanali che coinvolgeranno tutta la Serie D: l’1 novembre, il 20 dicembre e il 28 marzo, con gli ultimi due i consueti anticipi previsti in occasione del Natale e della Pasqua. Quattro i mercoledì dedicati solo ai gironi a venti squadre A e B: 20 Settembre, 4 Ottobre, 17 e 31 Gennaio.

PER SCARICARE IL CALENDARIO COMPLETO DEL GIRONE A CLICCA QUI

LA PRIMA GIORNATA:

Alcione - RG Ticino

Bra - Città di Varese

Vogherese - Ligorna

Borgosesia - Albenga

Chisola - Sanremese

Derthona - Pont Donnaz

Gozzano - Alba

Lavagnese - Fezzanese

Pinerolo - Chieri

Vado - Asti