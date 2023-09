Mister Renato Mancini sa bene che per ambire a un campionato di livello assoluto il Vado dovrà ancora oliare i propri meccanismi in fase di costruzione, ma la determinazione vista domenica in campo contro la Sanremese ha del tutto convinto l'allenatore calabrese.

Sul poco possesso palla, specialmente in apertura di match, il coach vadese ha sottolineato come sia stato proprio il Vado a voler lasciare il pallino in mano ai matuziani per poi ripartire in contropiede.