Calcio, Eccellenza. Pietra, il Campomorone per provare a dimenticare il Taggia: il racconto dal "Devincenzi" LIVE

PIETRA LIGURE - CAMPOMORONE S. OLCESE 0-0

20' cross di sinistro di Tona, la difesa in maglia rossa allontana. Sul prosieguo dell'azione Rovere fermato in area dall'intervento di Scala.

15' occasionissima per la squadra di mister Alessi ma la palla colpita di testa da Fontana sulla punizione insidiosa di Trabacca dalla destra incoccia la traversa e viene poi allontanata.

8' buono spunto sulla destra di Fabbri, la palla verso Lepera intercettata dai difensori pietresi e messa fuori.

4' palla verso Insolito nell'area genovese, rischia qualcosa Franchi ma alla fine riesce a liberare.

1' Squadre schierate in campo, il Pietra con la classica tenuta biancoceleste con pantaloncini scuri, ospiti in completo rosso.

PRIMO TEMPO

Queste le scelte dei due tecnici

PIETRA LIGURE (3-4-2-1): Vernice; Andreetto, Ayalas, Lufi; Tona, Franco, Odasso, Guaraglia; Rovere, Insolito; Dominici.

A disposizione: Duberti; Praino, G. Puddu, Mehmetaj, De Boni, Pescio, D'Arcangelo, Melegazzi, Capocelli.

Allenatore: M. Cocco

CAMPOMORONE S. OLCESE (3-4-3): Moraglio; Scala, Fontana, Zanoli; Trabacca, Galli, Franchi, Agostini; Fabbri, Lepera, Fassone.

A disposizione: Catanese; D. Puddu, Pasqualino, Olcese, Ravenna, Franzino, Marzi, Galluccio, Monte.

Allenatore: D. Alessi

Arbitro: E. Crova di Chiavari

Assistenti: W. Nicastro - N. Benou di Genova



Una settimana di lavoro e la spinta del pubblico amico per lavare l'amaro in bocca della sconfitta maturata quasi a fil di sirene sul campo del Taggia. C'è però il Campomorone degli ex Cairese, guidati da mister Diego Alessi e usciti vincenti dalla sfida di domenica scorsa contro la Sammargheritese, sulla strada del Pietra Ligure di Matteo Cocco.

All'esordio in campionato al "Devincenzi" il tecnico dovrà rinunciare al difensore Pili, al quale toccherà scontare tre giornate di squalifica.