Volley. Tutto pronto per il 14esimo Torneo Internazionale di Carcare

Continua l’interesse per la 14esima edizione del torneo internazionale “sempre con noi” riservato a squadre che militano nelle serie nazionali ed internazionali, in programma dal 22 al 24 settembre nei palazzetti dello sport di Cairo Montenotte e di Carcare.

E’ stato ufficialmente consegnato dal titolare dell’azienda VITRUM&GLASS, il trofeo destinato alla squadra vincitrice; un’opera di vetro, a più strati, alto circa 60 cm.

Il trofeo, al quale di uniranno le opere in vetro soffiato ideate dal maestro della Soffieria Artistica Amanzio Bormioli di Altare destinate ai riconoscimenti individuali, verrà presentato al pubblico nella serata inaugurale del 22 settembre alle ore 20,30 nella palestra di Carcare.

Importante lo staff arbitrale a disposizione del torneo, saranno 8 gli arbitri che si alterneranno nelle 15 gare in programma. Arbitri federali di comprovata esperienza, di livello regionale e Nazionale.

La presenza di questo staff arbitrale – commenta il presidente della pallavolo Carcare società organizzatrice dell’evento - è il giusto riconoscimento ed equilibrio che accresce l’interesse per questo importante appuntamento pallavolistico, si ringrazia il comitato territoriale e regionale della FIPAV, ringraziamenti che vanno estesi al sindaco di Carcare e di Cairo Montenotte per il loro interesse utili per la riuscita di questo evento – conclude il Presidente.

Ecco le squadre impegnate nella conquista del trofeo:

V.B.C.CHAMALIERES – serie A Francia

BVSC-Zugló - serie A2 Ungheria

Libellula Volley Area Bra – serie B1 Piemonte

Teams Volley Catania - Serie B1 Sicilia

Valtellina Val Chiavenna V.A. – Serie B1 Lombardia

RIMONT progetti Genova - Serie B1 Liguria

Iglina Albisola Pallavolo – Serie B2 Liguria

Nazionale pallavolo Polizie D'Italia - Italia

Fischio d’inizio ore 9 in contemporanea a Carcare e Cairo Montenotte.