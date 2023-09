Calcio, Eccellenza. Sorteggiate le gare dei quarti di finale, il Pietra sfiderà il Campomorone, c'è il Busalla per l'Imperia

COPPA ITALIA DI ECCELLENZA

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024





QUARTI DI FINALE

Andata: mercoledì 04 ottobre 2023, ore 18.00

Le Società potranno accordarsi per anticipare e/o disputare in orario diverso la gara come programmata; gli accordi, formulati congiuntamente, dovranno essere trasmessi al seguente indirizzo di posta elettronica: crliguria.campisportivi@lnd.it.

Gara Q1

Imperia Calcio Srl - Busalla Calcio

“M. Polo” di Andora (SV)

Gara Q2

Pietra Ligure 1956 - Campomorone S.Olcese

“G. De Vicenzi” di Pietra Lig. (SV)

Gara Q3

Athletic Club Albaro - Forza e Coraggio

“La Sciorba” di Genova

Gara Q4

Football Genova Calcio - Rivasamba H.C.A. “I. Ferrando” di Genova (Cornigl.)